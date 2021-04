Sindian (Ziguinchor) / Opération de ratissage 6 champs de yamba détruits

La zone militaire numéro 5 (Ziguinchor) de l’armée sénégalaise a procédé à la destruction de 06 champs de chanvre indien et 10 puits dans Nord Sindian département de Bignona région de Ziguinchor. La zone militaire a organisé le 17 avril 2021 une patrouille d’après seneweb qui a publié l’information. Une opération au cours de laquelle les soldats ont découvert et détruit des champs de chanvre et des puits .



Ces derniers temps, l’armée sénégalaise qui a repris plusieurs bases rebelles dans le sud du pays et assuré la sécurité dans la zone, multiplie ces actions dans le but de lutter contre l’économie criminelle