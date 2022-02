La 12 e édition du salon international des industries et techniques agro – alimentaires ( Siagro ) , prévue du 15 au 18 à Dakar , s’annonce déjà .

Ce premier salon international de l’ agriculture en Afrique de l’ Ouest et du Centre , qui constitue le plus grand rendez – vous du donner et du recevoir dans ce domaine , sera une occasion pour les organisateurs de relancer l’industrie pour une souveraineté alimentaire.

» Aujourd’hui, après deux ans de résilience et avec la contribution de ses partenaires , le Siagro post – covid vient avec une forte détermination pour accompagner la relance des activités . Espace de rencontres des professionnels , acteurs de l’ agro – alimentaire et de l’agro -business avec , à son actif , 21 ans d’existence , le Siagro contribue à la promotion du développement de l’ agro – alimentaire en Afrique « , explique – t – on dans un communiqué .