Sextorsion : Un commerçant qui fantasmait sur Léna Guèye de “Infidèles” escroqué de 7 millions par des lesbiennes

Alors que l’on n’a pas fini d’épiloguer sur le dossier Dieyna Baldé, Léna Guèye de la série “Infidèles” est victime d’une sale affaire de sextorsion.

Une bande de jet-setteuses et de lesbiennes ont plumé un commerçant nanti domicilié à Touba.

Fallou Guèye, 26 ans, qui fantasmait sur l’actrice Léna Guèye, s’est embourbé dans une supercherie déroulée par des jet-setteuses adeptes du “Dakar by night”.

D’après L’Observateur, ils l’ont grugé de 7 millions Fcfa en misant sur le penchant de leur proie : Léna Guèye.

Les faits remontent au 14 février dernier. Lors d’un séjour à Dakar, Fallou Guèye loue un appartement à la Cité Mixta.

Un nommé T. Diallo alias Wiss, très introduit dans le milieu du “Dakar By night”, lui remet des contacts téléphoniques de jet-setteuses pour des parties de sexe tarifées.

Le commerçant va convenir d’un rapport sexuel tarifé avec D. Bâ. Sachant que Fallou est une proie facile, la fille et ses copines décident de monter les enchères.

Elles vont le berner en lui envoyant des vidéos dans lesquelles une nommée F. Sarr alias Fa apparaît en compagnie de Wally Ballago Seck qui lui donnait des liasses de billets de banque.

Pour miser plus gros encore, elles font croire à Fallou qu’elles sont amies à Léna Guèye, actrice controversée de la série de “Infidèles”.

Cerise sur le gâteau, elles lui proposent de coucher avec Léna Guèye moyennant 200 000 Fcfa.

Fallou mord à l’hameçon et se prélasse dans son appartement, attendant Léna Guèye.

Mais jusqu’aux environs de 18 heures, il n’aperçoit pas la tronche de l’actrice. Il appelle les filles qui lui balancent un numéro supposé appartenir à Léna Guèye.

Il compose et au bout du fil, Léna (qui, en réalité, n’est autre que M. Diallo) décroche, imite la voix de Léna et diffère le rendez-vous à 21 h.

La fausse Léna exige de Fallou un transfert de 100 000 Fcfa. Sans sourciller, le riche commerçant envoie ladite somme : 50.000 Fcfa via Orange money et 50.000 Fcfa via Wave.

M. Diallo ne viendra jamais et se permet, quelques jours après, d’appeler Fallou pour qu’il lui envoie encore 100 000 Fcfa. Une somme qu’il donne sans rechigner.

Fa va convaincre Fallou d’envoyer 2 500 000 Fcfa pour le compte de la fausse Léna.

Fauché, Fallou vendra son téléphone iPhone X Max à 500.000 Fcfa et remet l’intégralité de la somme aux filles.

2.500.000 Fcfa envoyés à la fausse Léna

Après avoir encaissé un joli pactole, les filles lui ont fait miroiter un RV au Maroc en se chargeant de lui payer le billet d’avion. Fallou mord encore à l’hameçon et débarque au Maroc.

À sa grande surprise, il n’y avait pas l’ombre de Léna Guèye encore moins de Fa et Cie.

Financièrement éprouvé, il sera hébergé par un taximan sénégalais qui lui a payé son billet retour.

Une fois à Dakar, il décidé de porter plainte, avouant qu’il a été marabouté par les filles.

La fausse Léna sera arrêtée à la Place de l’Indépendance ainsi que ses complices.

Une convocation a été servie à la vraie Léna Guèye. Mais, l’actrice de la série “Infidèles” était hors du pays.

Les mises en cause ont été tous déférées au parquet mercredi dernier.