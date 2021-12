SET SETAL AU MARCHE SHAM: MASSAMBA DIOP ET LE REEWUM NGOR AU CHEVET DES MAREYEURS

SET SETAL AU MARCHE SHAM. MASSAMBA DIOP ET LE REEWUM NGOR AU CHEVET DES COMMERCANTS.

Massamba Diop et Dany Boy de la coalition Réewum Ngor ont répondu Présent à l’appel des marchandes du Marché Sham. Un geste très apprécié par les commerçants et mareyeurs qui ont remercié Massamba Diop et le Réewum Ngor. selon la tête proportionnelle du réewum ngor Dany Boy ce set setal doit être une œuvre récurrente pour le bienfait de tous. Massamba Diop candidat à la mairie de Thies Nord a déclaré son appartenance à la famille des mareyeurs dont il est le Principal candidat. Il a dénoncé le morcellement de la place réservée (forail) pour les éleveurs et qui a été morcelée.