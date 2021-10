“SERIGNE MOUSTAPHA SY NE REÇOIT PAS L’ARGENT DES POLITICIENS”

L’affirmation est de Cheikh Ahmed Tidiane Youm, responsable national chargé de la stratégie et de la vie politique du Pur et représentant de Serigne Moustapha Sy au sein de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, ce dernier a dénoncé les propos “fallacieux, diffamants, calomnieux ”, de la part d’un député, tenus à l’endroit du parti et de son président Serigne Moustapha Sy. “C’est une diffamation grossière et je peux vous dire qu’on lui a donné une sommation interpellative et sa réponse nous a fait rire. Il a dit qu’il avait donné son avis. Mais ce qu’il oublie c’est qu’on ne laissera plus personne ternir l’image de Serigne Moustapha Sy », a averti Cheikh Ahmed Tidiane Youm invité dans le jury du dimanche sur iradio présenté par Mamadou Ibra KANE

Le représentant de Serigne Moustapha Sy au sein de la coalition Yewwi Askan Wi a par ailleurs mis en exergue la liberté de parole de son leader pour illustrer son indépendance : “Ceux qui reçoivent de l’argent ne parlent pas. Ils sont bâillonnés mais Serigne Moustapha est libre. Il jouit de sa liberté d’expression. Je pense que les Sénégalais savent que Serigne Moustapha n’est pas dans ce lot d’hommes religieux qui reçoivent de l’argent. Il est libre et il ne fait pas partie de ceux qui sont influencés par l’opinion publique. Il ne parle que lorsqu’il doit parler”.