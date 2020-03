Serigne Abdourahmane Fall Tilala rappelé à Dieu : Témoignages de proches amis

Suite à un accident de la route survenue ce mercredi 4 Mars sur la route de Khombole, Serigne Abdourahmane Fall Tilala a perdu sur le coup la vie. Un choc violent qui a aussi emporté la vie de son épouse Adja Fatou Gaye et celle de son ami Bou Faye.

Thiès info a pu recueillir quelques témoignages de proches et amis.

Un Proche de Ciré Dia présente ses condoléances

« Nous ne pouvons qu’être attristés, en apprenant la nouvelle. Nous présentons toutes nos condoléances à la communauté maure de Thiès et celle du Sénégal, sans oublier sa famille. » Son discours expliquera tout : « c’était un fervent défenseur de l’Islam. Il avait aussi une relation sincère avec notre mentor Pape Ciré Dia, l’actuel PCA de la LONASE. Ils étaient de proches amis qui ne manquaient pas d’aller se rendre visite ou d’envoyer une forte délégation s’il y’avait un événement quelconque. C’est pour cela que, lorsque Ciré Dia a appris la nouvelle, ça lui a fait très mal. » En son nom, « je présente nos condoléances à la population Thiessoise et à tout le Sénégal et prie pour que son âme repose en paix. »

Oustaz Ahmet Saloum Dieng

« Je viens juste d’être de retour de Porokhane après avoir effectué mon ‘’siar’’ auprès du Khalif Général des Mourides, Serigne Cheikh Mountakha Mbacké. A mon arrivée à Mbour, j’ai appris la triste nouvelle qui m’a vraiment atteint. Il avait voué toute sa vie à faire le bien, ce qui lui a valu le nom de ‘’Baye Fall’’. Je compatie avec tout le Sénégal et toute la communauté Mouride. La dernière fois qu’on s’est vu, c’était le décès d’Elhadj Bacar Diagne. Il était quelqu’un de brave et aimable. Je n’arrive pas à croire à sa mort, car je suis toujours sous le choc. Néanmoins je prie pour que Dieu l’accueil dans son paradis. »

Lamine Aicha Fall, responsable politique zone nord de Thiès

« En ce moment présent, parler de Serigne Abdourahmane Fall Tilala m’est difficile, parce que je partageais avec lui un lien très fort. Il était quelqu’un de bien qui se souciait à chaque fois de nous. Je peux juste témoigner de sa bonne foi, sa volonté de faire avancer la voie de Serigne Touba et de Mame Cheikh Ibrahima Fall. On s’est rencontré sur ce chemin, on a travaillé dessus et il nous a aidé sur tous les plans. C’est la volonté divine, je prie pour que son âme repose en paix et que Dieu protège la famille qu’il a laissée derrière lui. Amin ! »