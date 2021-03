Séries de viols et agressions au Sénégal : Les thièssois se prononcent sur la question

La dépravation des mœurs, la pauvreté et le manque d’éducation tels sont les causes énumérées par les intervenants sur les séries de viols et agressions notées au Sénégal.

D’après certains, les parents sont les premiers responsables de cette situation et malheureusement , ils ont failli à leur mission d’éducateur.

Suivez les interventions