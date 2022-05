« Gendarmerie plus proche des populations », c’est désormais le concept mis en œuvre par le Haut commandement de la gendarmerie nationale à travers le renforcement de la présence des gendarmes sur le terrain. Un communiqué informe de la reprise des visites de secteur, opérations et patrouilles mixtes exécutées dans son secteur de compétence.

L’objectif recherché est de créer un cadre d’échanges propice entre les populations et la gendarmerie pour « une meilleure compréhension et une prise en compte adaptée des problématiques sécuritaires locales ». Dans ce sens, la gendarmerie renseigne que d’importantes ressources ont été mobilisées pour concrétiser cette nouvelle approche. Ainsi, en fonction des secteurs à assainir, les brigades territoriales peuvent bénéficier « du renfort des escadrons de surveillance et d’intervention, des chevaux du groupement de cavalerie monté, des chiens de la section cynophile et de toute autre unité spécialisée, le cas échéant ».

« La Gendarmerie nationale magnifie l’adhésion spontanée et l’engouement des populations pour ces actions de sécurisation, les encourage à maintenir cette dynamique tout en signalant les faits suspects dans leurs localités », a notifié le document. Les numéros 800 00 20 20 et 33 889 31 60 sont toujours disponibles pour tout renseignement ou information utile.