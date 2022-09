Dans un communiqué, la maison de production Marodi a fait savoir qu’elle était obligée de retirer la bande annonce de sa nouvelle série Rebelle et par ailleurs celle ci qui devait être diffusée dés ce Mercredi a été tout bonnement mise en demeure par la direction de la cinématographie du Ministére de la culture. En effet, Marodi a reçu une mise en demeure d’arrêter le tournage de la série et de retirer la bande annonce de la chaîne YouTube Marodi TV. L’autorité justifie ce niet catégorique par la thése d’un risque avéré de trouble à l’ordre public et pour cause “rebelles” pourrait faire penser à la crise casamançaise d’un certain point de vue.

La société de production Marodi pour se dédouaner avance qu’elle a respecté toutes les étapes de procédure avant d’entamer le tournage” conformément aux dispositions qui organisent toute œuvre cinématographique et audiovisuelle, la société de production Marodi Africa SAS a soumis en date du 16 Mars 2022, une demande d’autorisation de tournage accompagnée des dates de tournage et de diffusion à la Direction de la Cinématographie dite (D.C.I) ;

Que face à l’absence de réponse de la DCI, la société de production Marodi Africa SAS a sollicité des entrevues et formulé de nombreuses relances par mail avant de recevoir un refus de tournage daté du 14 Juillet 2022.”

Non content de cette décision, le directeur général de Marodi, Massamba Ndour, se veut honnête : pour «Rebelles», la structure qu’il dirige n’a pas respecté la procédure relative au tournage de série. «Certes, on a prêté le flanc», a-t-il reconnu dans un entretien accordé à L’Observateur.

Mais Massamba Ndour a tenu à faire savoir à la Division de la cinématographie que : cette décision lui empêche aujourd’hui d’honorer les contrats avec ses partenaires avec de lourdes conséquences financières et sociales(…) avant de solliciter de la Direction de la Cinématographie dite (D.C.I) de procéder à la révision de son appréciation du contenu de la série Rebelles.

Pour rappel, les producteurs de la série ont voulu organiser une rencontre avec la presse pour expliquer les tenants et aboutissants de cette série mais la rencontre a été interdite par le préfet. L’hôtel qui était parti pour accueillir les échanges les a congédiés.