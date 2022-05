L’insécurité gagne de plus en plus du terrain dans la capitale sénégalaise et dans les autres localités du pays. À la suite du meurtre de la jeune Kiné Gaye atrocement tuée dans son lieu de travail, beaucoup de personnalités ont réagi pour dénoncer l’insécurité notoire qui prend de l’ampleur dans la banlieue dakaroise. L’artiste-chanteuse Ma Sané est ainsi sortie de sa réserve. Depuis l’Espagne où elle se trouve, elle dénonce l’assassinat de cette jeune fille qu’elle qualifie de lâche et irresponsable. Selon elle, le président Macky Sall doit prendre des mesures pour assurer la sécurité des Sénégalais, car c’est son rôle de protéger les populations.

