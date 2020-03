SÉRIE DE CAMBRIOLAGES : Les bijoutiers en colère

Les bijoutiers sont dans une colère noire. Face aux nombreux cambriolages dont ils sont victimes ces derniers temps, ils comptent, après les pharmaciens, sonner la mobilisation pour se faire entendre. Une réunion de crise vient de se tenir à l’initiative du bureau de l’Association nationale des bijoutiers du Sénégal (Anbs).

Qui fustige et condamne « les cambriolages et attaques à main armée répétées dont sont victimes nos boutiques ». Le président ce bureau, Ibrahima Niang, et ses camarades, invitent l’Etat à « prendre des mesures idoines pour le renforcement de notre sécurité dans les marchés et certaines zones abritant des bijouteries ». Aussi les membres de l’Anbs demandent à tous les bijoutiers de « redoubler de vigilance par rapport aux questions de sécurité ». Et pour mieux se faire entendre, ils ont décidé de descendre dans la rue, ce dans les prochains jours. En attendant !