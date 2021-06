Seokhaye : Le maire de Ngoudiane Mbaye DIONE en collaboration avec le (CGTEI) pour faire du Transport un secteur porteur

Installation du bureau de la section de Seokhaye Générale des travailleurs de l’Economie Informelle (CGTEI) du secteur du transport. C’était sous la supervision de Mbaye DIONE maire de Ngoudiane et du secrétaire général de la dite confédération.

Mbaye Dione a jugé de l’opportunité de cette cellule qui répond à la problématique de l’Emploi des jeunes qui préoccupe tous les secteurs, notamment « celui des transports qui polarise beaucoup d’acteurs qui ont besoin d’être encadrés et formés. » Le maire de Ngoudiane invite les acteurs à s’organiser d’avantage et à s’automatiser et « faire de ce secteur, un pourvoyeur d’emplois. Une filière qui fera moins d’accidents et cela passera nécessairement par la formation, le renforcement de capacités et le respect du code de la route. »

Pour Assane LO, secrétaire général de la Confédération et ses camarades, ils cherchent « l’amélioration sociale des travailleurs du transport qui n’ont aucune couverture sociale, médicale ou conseillère. La Confédération se dit prête à accompagner les travailleurs pour qu’ils aient des emplois, conformément aux dispositions du code du travail et mettre fin à l’exploitation systématique de leurs employeurs…