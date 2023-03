Sensibilisation à la prévention de la consommation de drogue en milieu scolaire au Lycée technique de Thiès

Le Lycée technique de Thiès, conscient des dangers liés à la consommation de drogue en milieu scolaire, a organisé une manifestation de sensibilisation pour les étudiants, les parents et la communauté. Cette initiative vise à promouvoir un environnement sain et sûr pour les jeunes et à encourager l’adoption d’un mode de vie sain.

Lors de cette manifestation, les intervenants ont souligné l’importance de la prévention de la consommation de drogue en milieu scolaire et ont appelé les autorités à mettre en place des politiques et des programmes pour lutter contre ce fléau. Ils ont également encouragé les parents à jouer leur rôle en offrant un environnement familial stable et bienveillant pour leurs enfants.

Le Maire de Thiès a également pris la parole pour insister sur l’importance de la discipline dans la vie des étudiants et a annoncé son soutien à la formation des élèves de Thiès en investissant des fonds pour des bourses d’études. Cette initiative vise à encourager les jeunes à poursuivre des études et à s’engager dans des activités saines pour éviter la tentation de la consommation de drogue.

Enfin, il a été souligné que la lutte contre la drogue en milieu scolaire ne peut réussir que si tous les acteurs, y compris les étudiants, les parents, les enseignants et les autorités, travaillent ensemble pour créer un environnement sain et sûr pour tous les jeunes. Le Lycée technique de Thiès est déterminé à continuer ses initiatives de sensibilisation pour prévenir la consommation de drogue en milieu scolaire et promouvoir un mode de vie sain pour les jeunes.

