En mars dernier, le Président Macky Sall avait reçu en audience des dirigeants de BP qui avaient, au terme de la rencontre, déclaré que le taux d’achèvement du projet gazier GTA était alors de 70 %. Les parties prenantes espèrent démarrer la production l’année prochaine.

Dans son bilan opérationnel pour le premier trimestre, le producteur américain Kosmos Energy a annoncé que le projet de liquéfaction de gaz naturel Greater Tortue Ahmeyim (GTA), situé à la frontière maritime sénégalo-mauritanienne est achevé à 75 %.

La société a précisé qu’au cours des trois premiers mois de l’année, elle a démarré l’installation des principales unités entrant dans le processus de production du GNL et le début des tests sur les équipements. La première phase de production du GNL fournira un plateau de 2,5 millions de tonnes par an. Une deuxième phase est prévue et devrait permettre de doubler la capacité de production de la première phase. Les discussions pour ladite phase ont déjà démarré.A termes, Kosmos et son partenaire BP veulent porter la production de GTA à 10 millions de tonnes par an. La majeure partie du GNL sera exportée. Le reste sera utilisé pour satisfaire une partie de la demande en énergie des deux pays voisins.

« Nous sommes bien positionnés pour la transition énergétique et nous pensons que nous aurons un rôle de plus en plus important à jouer pour assurer la sécurité énergétique des pays qui cherchent à diversifier leurs sources d’approvisionnement actuelles avec du GNL compétitif en termes de coûts et géographiquement avantageux », a affirmé le PDG de Kosmos, Andrew Inglis.

Ecofin