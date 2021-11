Sénégal: le chef de la diplomatie américaine attendu la semaine prochaine à Dakar

Le Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken est attendu la semaine prochaine à Dakar dans le cadre d’une tournée en Afrique, rapporte l’Agence de presse sénégalaise.



Le chef de la diplomatie américaine va effectuer du 15 au 20 novembre une visite au Kenya, au Nigeria et au Sénégal.

Selon le département d’Etat américain, Antony Blinken va rencontrer à Nairobi le président kényan, Uhuru Kenyatta, avec qui il discutera de la lutte contre la pandémie de coronavirus et des questions de sécurité.



Il se rendra ensuite à Abuja pour s’entretenir avec le Président nigérian Muhammadu Bukhari. La sécurité sanitaire internationale, l’accès à l’énergie et la revitalisation de la démocratie seront au menu des sujets de discussion entre les deux hommes.



A Dakar, Antony Blinken va rencontrer le Président sénégalais, Macky Sall, pour “réaffirmer’’ le partenariat entre le Sénégal et les Etats-Unis.



Pour rappel, en février 2020, le prédécesseur de Blinken à la tête de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, avait effectué un déplacement à Dakar. Au cours de cette visite, cinq protocoles d’accord économique avaient été signés.