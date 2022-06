On assiste ces dernières années à l’ascension du phénomène ou » métier » pour certains d’influenceurs. Activement présent sur les réseaux sociaux tels tiktok, Facebook, instagram…avec une énorme popularité, leurs live sont suivis par des milliers de sénégalais de tout âge confondus mais trés particulièrement par la jeunesse.

Notre sujet du jour s’intéresse à la vie de ces influenceurs qui font les beaux jours d’internet.

Qu’est ce qu’un influenceur?

Un influenceur est une personne qui, grâce à son exposition sur Internet, a une influence sur les internautes qui le suivent et sur leurs décisions d’achat,

Les influenceurs sont les stars du Web et des réseaux sociaux. Ils peuvent être youtubeurs, blogueurs ou encore instagrameurs est sont généralement spécialisés dans un domaine (ex : influenceurs beauté / influenceur sport / influenceur mode homme / influenceur voyages…).

La plupart du temps, ils partagent leur passion avec les internautes à travers des posts ou des vidéos. Leur but ? Acquérir toujours plus de followers pour agrandir leur communauté et générer des profits. Ces gens comme tout le monde au départ ont réussi à se faire une place sur le net et à conquérir les internautes. Pour cela, ils ont développé leur e-réputation pour susciter l’envie du grand public. Toutes leurs activités sont abondamment likées, commentées et partagées. Ces caractéristiques sont communes à tous les influenceurs mais il existe tout de même différents types d’influenceurs.

Combien gagne un influenceur?

Difficile de donner une approximation exacte, mais ce qu’il faut savoir c’est que le partenariat marque/influenceur profite aux deux parties. Les marques bénéficient de la visibilité des influenceurs, de même les influenceurs ont des produits de la marque gratuitement et sont rémunérés pour faire de la publicité. Même si cette collaboration semble simple d’un point de vue extérieur, il n’est pas toujours facile pour une entreprise de trouver la bonne personne pour vendre son produit.

Au Sénégal ils nombreux ces influenceurs qui sont les chouchous des marques, des télévisions, des séries… Ambassadeur (rice), guest star, égérie…ils ,elles se prêtent à tout.

Influenceurs et insulteurs…

Attention force est de souligner qu’il y’a des influenceurs dans le bon sens tout comme le contraire, eh oui dans chaque chose de la vie, il y’a le bon et le mauvais côté des choses.

Le président de la république himself s’est trouvé un influenceur qui s’autoproclame « snappeur du Président » il bénéficie de tous les priviléges pour voyager avec lui partout en sa qualité de « snappeur du Président » et assiste à tous les événements majeurs dans le pays rappellons que cette même personne dans le passé avait exposé son sexe sur internet. Loin de s’en arrêter là le chef de l’Etat a reçu il y’a quelque jours à Paris Kaliphone, un certain « activiste » ou insulteur publique qui pourtant l’a tellement abreuvé d’injures.

D’ailleurs les médias se sont amusés à titrer à leurs unes le lendemain, « Macky SALL reçoit en audience un insulteur de la république ».

Une « stratégie », si s’en est une qui ne dit pas son nom et que beaucoup n’arrivent pas à comprendre encore moins à digérer.

Qui doit influencer dans une société comme la nôtre, imbue de valeurs de joom, kersa, soutoureu, Fouleu ak Fayda valeurs que nous ont laissés nos ancêtres si chers. Pourquoi la jeunesse de nos jours se laisse t-elle influencer par des propos qui ne sont que de la poudre aux yeux, des images qui ne sont que illusion bref que de la SUPERCHERIE!

Si la société en est là aujourd’hui qui en est et/oú qui en sont les véritables responsables ?



Comme on le dit en journalisme : Les faits sont sacrés, le commentaire est libre!

Rokhaya NDIAYE