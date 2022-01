- Sénégal-Guinée: le sélectionneur kaba Diawara ouvre déjà les hostilités « Le Sénégal, grande équipe oui, mais a été avantagé par l’arbitrage»

Peu après la victoire des Lions du Sénégal face au Zimbabwe, le sélectionneur de la Guinée s’est exprimé au micro de Canal+. Pour son discours d’avant-match face au Malawi, le sélectionneur de la Guinée a paradoxalement fait un jugement de l’après-match du Sénégal. Au micro de Canal+, Diawara a fait une lecture sur la victoire des Lions. Alors que l’équipe d’Aliou Cissé a obtenu un succès à l’arrachée contre le Zimbabwe grâce à un penalty transformé par Sadio Mané en toute fin de match, le Guinéen a plaidé non coupable pour malheureux – mais logiquement sanctionné – Kelvin Madzongwe. « Le Sénégal, grande équipe oui, a été avantagé par l’arbitrage, nous on ne le sera pas », a estimé Kaba Diawara. Voilà des propos qui annoncent un derby chaud bouillant entre le Sénégal et la Guinée, ce vendredi. Alors que les deux équipes ont gagné leur premier match.

pour rappel, le Sénégal et la Guinée ont tous trois points, au classement du groupe B, dans cette Can. Les deux équipes ont également marqué chacune un but mais le Sénégal est premier sur le classement devant son prochain adversaire pour vendredi.