SENEGAL: État d’urgence et couvre-feu prolongés

Pour la deuxième fois, le Président Macky Sall vient de prolonger l’État d’urgence, qui a été décrété depuis le 24 mars 2020. Le couvre-feu de 20 heures 6heures du matin, sur toute l’étendue du territoire national a été aussi prolongé.

Cela veut-il dire qu’ils pourraient être reconduits si la situation ne s’améliore pas ? Partons des résultats de ce jour, dimanche 3 mai 2020.

Le bilan alarmant de ce dimanche 3 mai 2020

« Sur 810 tests réalisés, 67 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 8,27 %. Il s’agit de 62 cas contacts suivis, et 5 cas issus de la transmission communautaire, répartis comme suit : Yoff (1), Diamniadio (1), Thiès (1) et Touba (2). 04 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 04 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation à Fann et à l’hôpital Principal.

A ce jour, le Sénégal compte 1182 cas positifs dont 372 guéris, 9 décès, 1 évacué et 800 encore sous traitement. »

Ce rapport lu par le Dr Aloyse Diouf, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action Sociale, informe mais inquiète aussi.

L’inquiétante question des 800 cas encore sous traitement

Ce qui pose problème en effet, ce sont « les 800 cas positifs encore sous traitement », les seulement « 372 guéris » sur un total de 1182 cas positifs.

Donc, si État d’urgence signifie presque « pleins pouvoirs » aux Gouverneurs et Préfets, le Président Macky Sall a pris ses responsabilités en le prolongeant jusqu’au 2 juin 2020. A nous autres populations et responsables administratifs, de prendre maintenant les nôtres, pour que cette prolongation ne soit pas simplement la 2ème, d’une liste qui pourrait être longue si on continue de faire fi des recommandations.