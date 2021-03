Sénégal/Eswatini On se quitte sur un nul (1-1)

Le Sénégal a finalement arraché le point du nul à la dernière minute du temps additionnel, face à la sélection d’Eswatini, dernière au classement du groupe I, qui a mené au score dès la 5e minute et résisté pendant 85 minutes avant de craquer, sur un but inespéré de Cheikhou Kouyaté lors des toutes dernières secondes.

Le sélectionneur, Aliou Cissé, a insisté sur un nouveau système à trois défenseurs centraux, qui n’a pas prospéré sur les deux matchs de cette fenêtre. Après un score nul et vierge avec le Congo, cette fois ci à domicile, au stade Lat Dior les lions ont encaissé un but et concédé le nul pour la première fois.

Le résultat n’aura toutefois pas d’incidence sur le classement du groupe. Le Sénégal, déjà qualifié depuis la 4e journée, garde la première place du groupe tandis que son adversaire du jour reste dernier au classement.

La Guinée Bissau rejoint le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée et le Mali, tous qualifiés, en attendant le Cap Vert pour compléter le tableau des pays voisins du Sénégal.