Sénégal : Depuis l’Afrique du Sud, Aliou Cissé répond à Matar Bâ

Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, depuis l’Afrique du Sud où il se trouve avec l’équipe sénégalaise, a répondu au ministres des Sports, Matar Ba. Ce dernier lui a fixé des objectifs pour la CAN et le Mondial.

Après la victoire des Lions, samedi 9 octobre dernier, contre la Namibie (4-1), le ministre sénégalais des Sports, Matar Bâ a mis la pression sur Aliou Cissé, rappelant l’objectif de l’équipe nationale du Sénégal dans le cadre du Mondial et de la Coupe d’Afrique des nations à venir.

Qualifier les Lions pour la Coupe du monde et gagner la Coupe d’Afrique : telle a été la mission assignée au sélectionneur des Lions du Sénégal par le patron du Sport. Interpelé sur cette question, depuis l’Afrique du Sud, alors qu’il était en conférence de presse d’avant match, Aliou Cissé a donné son point de vue, mettant en évidence la compétitivité dans ces tournois.

« On a bien sûr envie d’aller gagner une CAN, mais comme je le dis, le Sénégal peut la gagner. Mais il y a aussi 3, 4 ou 5 autres nations africaines, qui sont capables de gagner cette Coupe d’Afrique. C’est une compétition très difficile », a reconnu le sélectionneur des Lions de la Téranga.

Revenant sur les objectifs à lui fixés par le gouvernement du Sénégal, Aliou Cissé estime que « le ministre, il fait partie de notre équipe parce que quand l’équipe gagne lui aussi gagne et quand la Fédération gagne on est tous ensemble », a indiqué Aliou Cissé, face à la presse, en Afrique du Sud, où les Lions du Sénégal affrontent la Namibie.

« Je pense que lui et nous, sommes tous dans la même équipe pour aller à cette CAN, mais aussi pour se qualifier à la Coupe du monde. Donc il n’y a pas de ministère à côté ou de Fédération à côté. Cet objectif-là, nous l’avons. Mais tout en restant très humble, parce que on sait que dans le football, rien n’est acquis », a indiqué le coach du Sénégal.