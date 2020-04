Sélection des ménages qui devraient bénéficier de l’aide alimentaire, le quartier de FAhu1 de Thiès, partage dans l’unanimité.

Share on Twitter

Contrairement à certaines localités qui s’entre-déchirent dans la gestion de la distribution de l’aide alimentaire dont les familles démunies devraient bénéficier de l’Etat du Sénégal, dans la lutte contre le Covid-19, Le quartier de Fahu1 est tout bonnement sorti du lot de par la transparence misée par le délégué du quartier Pape Diouf.

Pour en arriver à ce stade, le délégué du quartier Pape Diouf à expliquer tout bonnement qu’il a misé sur une bonne gestion de la cité comme le voudrait le Chef de l’Etat Macky Sall. Et pour cela il a intégré toutes les couches sociales, (les imams, dignitaires du quartier, Proviseurs du lycée de Fahu1, chefs coutumiers, association sportives culturelles, en plus des représentants de la mairie) pour les associer tous, à la sélection des ménages qui devraient bénéficier de l’aide alimentaire.

173 ménages seront dotés

Apres l’achèvement des travaux de recensement au niveau du quartier de FAHU1 qui ont duré trois jours, une sélection de 173 ménages a été choisie à l’unanimité, pour être dotée de l’aide alimentaire qui devrait être disponible dans les prochains jours à venir.

Le délégué du quartier de Fahu1 se dit réjoui par le déroulement des travaux et qu’il pense que les familles les plus vulnérables bénéficieront dans les plus brefs délais de cette aide qui est d’une grande importance dans ces périodes de crises liées à la pandémie du coronavirus.

Rappelons que la distribution de l’aide alimentaire à démarré depuis le lundi 13 avril 2020, dans la banlieue dakaroise, selon le ministre Mansour faye Guinaw-Rails devait servir de test.

Pour finir, le délégué du quartier de Fahu1 a lancé un appel pour demander aux populations de respecter les mesures de prévention individuelle et collective pour lutter contre la pandémie du covid-19.