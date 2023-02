Séismes en Turquie: Une nouvelle secousse fait 6 morts

Six personnes ont trouvé la mort dans la secousse de magnitude 6,4 survenue ce lundi soir dans la province turque de Hatay (Sud), deux semaines après le séisme qui a fait plus de 41.000 morts en Turquie.

Et Près de 300 personnes ont été hospitalisées, dont 18 dans un état grave.

Ce nouveau tremblement de terre, considéré comme une réplique du premier, est survenu à 20h04 à quatorze jours après le premier et a été encore suivi de 90 répliques, dont l’une de magnitude 5,8, selon l’Afad.

Simultanément, au moins 150 personnes ont été blessées dans la région d’Alep, dans le nord-ouest de la Syrie, ont annoncé les Casques blancs, secouristes qui opèrent en zones rebelles en Syrie. Mais pas seulement, la violence de la secousse a été aussi ressentie dans plusieurs Zones au Liban et à Chypre notamment, selon des correspondants de l’AFP.

À Antakya, la grande ville de la province de Hatay, des bâtiments endommagés par le séisme dévastateur du 6 février se sont effondrés dont le siège du gouvernorat. Deux hôpitaux de la province ont également été évacués lundi soir et leurs patients abrités sous des tentes.

Le président Recep Tayyip Erdogan s’est rendu lundi dans la province de Hatay, l’une des deux seules avec Kahramanmaras affectées par le séisme d’il y a deux semaines où les recherches et les fouilles se poursuivent. Elles ont été arrêtées dimanche partout ailleurs et l’espoir de retrouver des survivants est quasi nul. Selon Recep Tayyip Erdogan, plus de 118.000 bâtiments ont été détruits ou gravement endommagés.

Partager : Tweet



WhatsApp