Séismes en Turquie : à Antakya, un bébé miracle retrouvé sain et sauf sous les décombres

À Antakya, une ville située dans le sud de la Turquie, le nombre de décès causés par les séismes qui ont frappé la région le 6 février est considérable. Une semaine plus tard, des rescapés continuent d’être retrouvés dans les débris. Nos envoyées spéciales Julie Dungelhoeff et Nadia Massih ont produit un rapport sur les conséquences de la tragédie. L’Organisation des Nations unies a indiqué que le bilan des séismes en Turquie et en Syrie pourrait augmenter considérablement dans les prochains jours. À ce jour, 33 000 personnes ont perdu la vie, soit 29 600 en Turquie.

Alors que la probabilité de retrouver des survivants est très faible, elle n’est pas totalement écartée. Des personnes, notamment des enfants, des femmes et des hommes, continuent d’être secourues dans les décombres. À Antakya, nos équipes ont assisté à l’opération de sauvetage d’un bébé.

