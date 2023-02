Seisme de magnétude 7.5: Le bilan conjoint en Turquie et en Syrie fait état de 3000 morts

Un séisme de magnitude 7.8 a frappé ce lundi matin le sud-est de la Turquie, près de la ville de Gaziantep, ainsi qu’une large partie du nord de la Syrie. Il a été ressenti dans plusieurs pays de la région. De nombreuses répliques et un nouveau tremblement de terre de magnitude 7.5 ont été recensés dans la matinée en Turquie.

Le bilan conjoint est passé à plus de 2600 morts (on parle même de 3000 morts) dans les plus violents séismes qui ont frappé lundi la Turquie et la Syrie depuis près d’un siècle.

Selon le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca, les séismes ont fait 1651 morts en Turquie et au moins 11.159 blessés.

3471 immeubles se sont effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds qui s’ajoutent aux centaines de morts en Syrie voisine.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété un deuil national de sept jours en Turquie, selon ce décret publié par le gouvernement, les drapeaux seront mis en berne jusqu’au coucher du soleil du dimanche 12 février.

À l’origine

Les séismes survenus ce lundi à l’aube ont eu lieu au niveau de la faille est-anatolienne, à l’est de la Turquie, où se rencontrent deux plaques tectoniques. « Leurs mouvements relatifs, de l’ordre de 2 cm par an actuellement, y provoque régulièrement des séismes dévastateurs », indique le CNRS.

Si la survenue d’un séisme dans cette zone n’est donc pas étonnante, son intensité, située à 7,8 sur l’échelle de Richter, est en revanche peu fréquente dans cette région.

