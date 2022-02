Des transporteurs de la région naturelle de la Casamance – Kolda , Ziguinchor et Sédhiou regroupés autour d’un collectif , ont annoncé jeudi avoir levé leur mot d’ordre de boycott du pont à péage de Marsassoum mis en service le 1 er février dernier. ils ont entamé cette grève depuis le 28 janvier dernier pour dénoncer la cherté des tarifs du péage et exiger la gratuité de la traversée de cette nouvelle infrastructure qui relie les régions de Ziguinchor et de Sédhiou. ” Nous restons sur notre position à savoir un pont sans péage ” , a – t-il laissé entendre Modou Fall , le président de la gare routière de Sédhiou , lors de leur face à face avec la presse .