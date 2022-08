Sur instruction de l’autorité, la police a initié une série d’opérations de sécurisation pré-magal. C’est dans ce cadre que les limiers ont effectué une descente nocturne dans les coins et recoins de Touba et Mbacké. Ce large ratisse effectué par les éléments du commissariat Spécial de Touba, ses secondaires (Poste de Police de Gouy-Mbind et le commissariat de Ndamatou) et le commissariat de Mbacké ont permis d’interpeller 56 individus dont 42 pour vérification d’identité, 02 pour détention et usage de chanvre indien, 04 pour vol, 1 pour Rébellion et jeu de hasard, 03 pour ivresse publique et manifeste et 04 pour Nécessité d’Enquête. Pour diverses infractions routières, la police a mis en fourrière 14 véhicules , immobilisé 05 motos et saisi 190 pièces.

seneweb