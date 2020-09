Seconde édition du concours national de plan d’affaires: Les entreprises de moins de 10 ans à l’honneur

Share on Twitter

Trois ans après la première édition réservée aux porteurs de projets, l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), vient de lancer un nouveau concours national.

En effet, tout est parti d’un constat. Après une enquête faite au niveau national pour voir comment la Covid -19 a impacté les petites et moyennes entreprises (Pme), il a été déduit que beaucoup de Pme ont arrêté leurs activités. Ainsi pour aider ces entreprises qui sont jeunes et qui ont besoin de subvention pour créer et conserver leurs emplois, la deuxième édition du concours national est lancée pour donner aux acteurs l’occasion de se relancer.

D’ailleurs un comité régional de développement présidé par l’ Adjoint au gouverneur du développement s’est tenu ce jeudi, à thiès. Cette rencontre qui a réuni opérateurs économiques, chefs de services, les représentants des chambres consulaires et acteurs de l’artisanat entre autres a été l’occasion pour le secrétaire général de l’Adepme, Jean Marie Diouf de demander aux acteurs de Thiès de postuler pour ce concours qui consiste à apporter un soutien financier qui peut aller jusqu’à 20 millions de Fcfa à 120 entreprises Sénégalaises. Des entreprises ont une durée d’existence comprise entre une à sept années d’activités et ont un chiffre d’affaire inférieur à 250 millions de Fcfa.

Selon Jean Marie Diouf, tous les secteurs d’activités sont éligibles sauf l’importation de produits finis, la production ou la commercialisation des produits prohibés.

Pour rappel l’objectif du projet de manière général était de créer 200 emplois au Sénégal. La première édition leur a permis de créer 417 emplois.

Pour cette édition chaque région doit au moins avoir 5 lauréats voir plus