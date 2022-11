Scène étrange : Des moutons marchent en cercle depuis plus de 12 jours d’affilée-Vidéo

Ce comportement bizarre, filmé sur une vidéo de surveillance, montre le grand troupeau marchant continuellement dans le sens des aiguilles d’une montre dans un cercle presque parfait dans une ferme.

On peut voir d’autres moutons regarder depuis l’extérieur de la rotation, tandis que d’autres restent parfois immobiles au centre. La vidéo de cette scène étrange a été publiée mercredi sur Twitter par le quotidien d’État chinois People’s Daily, qui a indiqué que les moutons étaient en parfaite santé et que la cause de ce comportement reste un mystère.

La propriétaire des moutons, identifiée comme étant Mme Miao, a déclaré que le spectacle a commencé avec quelques moutons avant que tout le troupeau ne se joigne à eux, rapporte Metro. Bien que la ferme compte 34 enclos pour les moutons, seuls les moutons de l’un d’entre eux se sont comportés de la sorte. Ils sont en mouvement depuis le 4 novembre. Certains ont émis l’hypothèse que le comportement des moutons pourrait être causé par une maladie bactérienne appelée listériose, également connue sous le nom de « maladie des cercles. »

