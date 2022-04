Le président américain Joe Biden a essuyé des moqueries sur les réseaux sociaux après une apparition publique jeudi. Une vidéo du président américain Joe Biden semblant se retourner pour serrer la main de quelqu’un après un discours, a laissé Internet perplexe. Il n’y avait personne sur scène à côté de lui à la North Carolina Agricultural and Technical State University à Greensboro où il a prononcé un discours sur l’économie de 40 minutes jeudi.

Après avoir terminé son discours sur la façon dont son administration a travaillé pour reconstruire les chaînes d’approvisionnement et relancer une reprise économique, Biden s’est tourné vers la droite et a tendu la main comme s’il offrait une poignée de main. Biden a également semblé perdu un instant sur scène et a bizarrement tourné le dos au public à la fin du discours.

Le discours du président portait sur la crise de la chaîne d’approvisionnement et semblait également presser le Congrès d’augmenter le financement de la production de semi-conducteurs. Mais Biden a également affirmé qu’il avait été «professeur titulaire» à l’Université de Pennsylvanie bien qu’il n’ait jamais enseigné de cours à l’école, une autre gaffe qui a été rapidement reprise par les utilisateurs des médias sociaux.

Les opposants politiques de Biden ont interprété le geste de la main comme le dernier épisode de confusion apparente, dont le politicien de 79 ans a fait preuve à plusieurs reprises au cours de sa présidence. Parmi ses adversaires politiques qui ont réagi à la sortie disgracieuse, il y a le sénateur Ted Cruz (R-Texas), qui a tweeté un emoji roulant des yeux à côté des images de la poignée de main aérienne.

Plusieurs vidéos ont fait surface dans le passé qui montrent des défaillances cérébrales du président américain ces dernières années. La vidéo partagée sur Twitter a reçu plus de 6 millions de vues en une journée. « Où sont les gestionnaires de la Maison Blanche et de la famille Biden dont le travail consiste à le faire bien paraître? » A déclaré Harmeet K Dhillon, ancienne vice-présidente du Parti républicain de Californie sur Twitter.

« C’est vraiment bizarre à moins qu’ils VEULENT qu’il ressemble à un patient atteint de démence », a-t-elle ajouté. Le politicien Robby Starbuck, qui se présente au Congrès lors de la prochaine primaire républicaine du Tennessee, a fait remarquer : « Oh mec. La musique le rend 10 fois pire. Cet homme est inapte à être président. Période. » Un utilisateur de Twitter a commenté : « Personne ne vous croit, même la personne imaginaire dont vous avez essayé de serrer la main. »