Scandales Miss Sénégal : Après avoir déposé une plainte, Jamra annonce une grande manifestation pour la suppression des concours de Miss

L’Ong Jamra est finalement passée l’acte en déposant une plainte contre l’organisatrice de Miss Sénégal Amina Badiane. Mame Mactar Gueye et Cie ont visé les délits d’Apologie du Viol, association de malfaiteurs, Complicité passive de Proxénétisme.

“Lorsque les lampions judiciaires se seront tus, Jamra, en partenariat avec une centaine d’organisations religieuses et de la société civile, compte initier une grande manifestation publique pour requérir des autorités publiques une suppression pure et simple de ces séances d’exhibitionnisme, pompeusement qualifiées de “Concours Miss”, qui auront favorisé la perdition et la débauche de nombreuses jeunes filles. Et dont le présent scandale qui indigne l’opinion ne constitue que la partie visible de l’iceberg”, indique l’Ong Jamra dans un communiqué, ce jeudi.

En attendant les suites de leur plainte au niveau du procureur, Mame Mactar Gueye et Cie exige également le retrait de la licence à Amina Badiane, l’organisatrice de miss Sénégal.

Pour rappel, cette dernière est sous le coups de plus d’une centaine de plaintes venant d’organisations féminines, d’ONG et de féministes.