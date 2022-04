Ousmane Noël Dieng, proche collaborateur de Diéne Farba Sarr, Délégué Général à la promotion des Pôles Urbains ( DGPU), il couchait avec sa maitresse dans son bureau et filmait leurs ébats sexuels, rapporte Les Echos dans sa parution de ce mercredi 13 avril.

Malheureusement pour lui, quatre (4) de ses vidéos pornographiques ont atterri entre les mains de son ex- chargé de communication, Babacar Sow et celles de deux autres filles, selon la même source.

En plus, Babacar Sow a envoyé les vidéos à Diéne Farba Sarr, à Ousmane Noël Dieng et sa femme. Ils ont tous comparu hier devant le juge des flagrants délits de Dakar pour accès frauduleux dans un système informatique, collecte et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs.

La représentante du procureur a requis 2 ans dont 6 mois ferme contre Babacar Sow et Soda Guèye. Et pour ce qui est de Aïssatou Sow, elle a sollicité 2ans dont 2 mois ferme.

Ils connaitront leur sort le 19 avril prochain.