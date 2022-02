Saudi Aramco, la plus grande compagnie pétrolière du monde, prévoit de lever 50 milliards de dollars en émettant de nouvelles actions dans la société, a rapporté le Wall Street Journal la semaine dernière. Ce montant équivaut à une participation de 2,5 %, sur la base de la valorisation actuelle de Saudi Aramco. Les responsables de la société et des conseillers extérieurs discutent actuellement des opérations sur l’indice de référence Tadawul de la Bourse de Riyad et d’une cotation secondaire, ont indiqué les sources. U.S. Daily a poursuivi en disant que, pour l’instant, Londres et Singapour seraient les options les plus étudiées. En 2019, Saudi Aramco a signé la plus grande introduction en bourse de l’histoire, vendant une participation de 1,5 %, équivalant à environ 25,6 milliards de dollars. A ce titre, il a battu le record détenu par le trader chinois Alibaba. Initialement, la décision consistait à prendre une participation de 5 % pour un montant de 100 milliards de dollars.