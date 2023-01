Sargal Macky Sall de Abdoulaye Dièye: Thiès honore le Président Macky Sall pour ses réalisations

Thiès, la capitale du rail au Sénégal, s’est réunie en masse pour rendre hommage au président Macky Sall lors d’un grand meeting organisé par le Directeur général de l’Aéroport International Blaise Diagne, Abdoulaye Dièye. Selon Dièye, le président Sall a profondément transformé la ville grâce à ses projets, notamment le Promovilles, en fournissant des infrastructures, de l’emploi pour les femmes et les jeunes, et en améliorant les conditions de vie des habitants. La jeunesse de Thiès, qui était autrefois considérée comme étant en tension, est aujourd’hui consciente et reconnaissante envers le président pour ses réalisations en matière d’employabilité et de structures d’accompagnement pour les jeunes

Le directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), Abdoulaye Dièye, a organisé ce samedi un grand meeting de Sargal en l’honneur du Président Macky Sall. Ce meeting, qui a rassemblé de nombreux jeunes et femmes à la promenade des Thiessois, était destiné à honorer les réalisations du Président dans la capitale du rail depuis son arrivée au pouvoir.

Selon Dièye, la région de Thiès a organisé cette cérémonie pour rendre hommage au Président pour toutes les réalisations qu’il a accomplies dans la ville. Il a noté des améliorations en termes d’infrastructures, d’accès à l’emploi pour les femmes et les jeunes, et a salué le projet Promovilles qui contribue à améliorer les conditions de vie des populations.

Dièye a déclaré que le Président Macky Sall a changé le visage de Thiès grâce à ses projets et à sa vision pour un Sénégal émergent. Il a expliqué que la jeunesse de Thiès, qui a toujours été consciente, est reconnaissante envers le Chef de l’Etat pour ses efforts pour améliorer l’employabilité des jeunes à travers différentes structures telles que la DER et le FONGIP.

En tant que directeur général de l’AIBD, Dièye a annoncé que Thiès aura bientôt une académie internationale des métiers de l’aviation civile qui formera des jeunes pilotes pour servir Air Sénégal. Ce projet montre que les jeunes ne sont pas oubliés par le Président Macky Sall.

En conclusion, Dièye a déclaré que le Sénégal est en construction sous la vision du Président Macky Sall et que Thiès est fière de honorer ses réalisations.

