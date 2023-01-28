seyelatyr
DG Thiesinfo
http://thiesinfo.com

Related Posts

Medina Fall: Pape Malick Sow, intègre la liste des candidats à la candidature du BBY à l’assaut de la Commune Nord

Life on the Edge: At home in Mount Agung’s Danger Zone

Parrain de la Finale Régionale Navétanes, Abdou Mbow sort les Gros Moyens pour la Fête de la Jeunesse à Thiès

5 thoughts on “SARGAL MACKY SALL A THIES : ABDOULAYE DIEYE REND HOMMAGE AU PR2SIDENT MACKY SALL (DIRECT)

  3. LGS: Türkiye’de nitelikli liseye girmek isteyen öğrencilerin katılmak zorunda olduğu bir sınavdır. Bu sınav genellikle Haziran ayında yapılır ve öğrencilerin matematik, Türkçe, Fen ve Sosyal Bilimler alanlarında bilgi ve becerilerini ölçer. Başarılı olan öğrenciler, istedikleri lise türüne girebilirler.

    Répondre

Laisser un commentaire