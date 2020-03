Un hommage rendu à l’homme pour sa disponibilité et son engagement à leurs côtés

En cette journée du 8 mars qui leur est dédiée, les femmes de Thiès ont choisi de renverser les rôles, et d’honorer leur mentor : Docteur Pape Amadou Ndiaye.

Vêtues de tenues traditionnelles uniformisées, elles ont tenu à rendre hommage à l’homme pour sa disponibilité, son engagement à leurs côtés, et ses innombrables actions de solidarité et de soutien en leur faveur.

Avec le financement des groupements de femmes par la création de caisses de solidarité, elles se disent maintenant quasi autonomes, grâce à Docteur Ndiaye.

Il faut élargir aux autres groupements pour mieux réussir les actions de solidarité

Malgré une ambiance de fête, dans la joie, elles ont chanté et dansé, mais « rêvé » un destin de maire pour leur mentor, grâce à son engagement aux côtés des femmes.

En cette 5ème année consécutive de célébration du 8 mars, la visite surprise à Docteur Ndiaye est pour elles « une réaffirmation de leur engagement » avec comme principes : « dans la vie, il faut toujours de l’audace » ; « l’union fait la force. »

Pour Docteur Ndiaye, visiblement touché par cette marque de reconnaissance des femmes du quartier Carrière, « il suffit d’élargir aux autres groupements pour mieux réussir des actions de solidarité envers les écoles, les mosquées et Daaras. »

Une journée d’évaluation des conditions de la femme

C’est aussi l’avis de Khady, Yacine et les autres, mais elles sont conscientes de leurs situations de femmes enseignantes, commerçantes, ménagères et mères de familles, d’où la nécessité de tenir compte des réalités et contraintes de chacune, pour ne pas aller trop vite ou frustrer dans les aides octroyées.

Elles ont aussi rappelé que cette journée est « d’évaluation des conditions de la femme. »