Santé : Sport et Ramadan

Conseils pratiques d’un spécialiste

La pratique du sport ou l’activité physique, pendant le Ramadan, est importante pour la santé. Il est cependant déconseillé de faire du sport à cette période, si vous ne l’avez jamais pratiqué avant le Ramadan. Si vous étiez déjà un sportif, vous pouvez continuer vos entraînements, à condition d’être plus attentif à votre corps que d’habitude.

Vous devez vous hydrater dès la rupture du jeûne, juste avant la reprise, et en buvant, le lendemain, jusqu’à 1 litre et demi d’eau par jour.

De l’importance de s’échauffer avant un entrainement

Pour lutter contre la déshydratation et la chaleur, il est normal de bien s’échauffer avant un entrainement. Mais en période de jeûne, il est encore plus important de commencer par un réveil musculaire doux et progressif, avant de recharger votre stock d’énergie. Avant de reprendre des forces pour le lendemain.

Si vous ne mangez pas de féculents, la récupération des stocks d’énergie serait alors insuffisante et pourrait compromettre le sport du lendemain.