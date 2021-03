SANTÉ : LE SAMES SUSPEND SON MOT D’ORDRE DE GRÈVE

Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal suspend son mot d’ordre de grève de 48h annoncé pour ce lundi et le mardi. Cette décision, informe-t-on, fait suite à sa rencontre, le samedi 13 mars 2021, avec le ministre de la santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf SARR.

« Vu ces engagements de l’autorité et considérant l’appel solennel lançé par le ministre de la santé et de l’action sociale pour la préservation de la paix sociale pendant cette période de trouble, le SAMES a décidé de suspendre son mot d’ordre de gréve du 15 et 16 Mars 2021 » peut-on lire dans le communiqué du SAMES.

En effet, le Sames s’offusquait des violences subies par le personnel de santé durant les manifestations de la semaine dernière et plaidait pour la vaccination des étudiants en spécialisation qui ont été laissé en rade. Ces deux points ont été abordés lors de la rencontre et un consensus a été trouvé.