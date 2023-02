Santé: L’ARP lance l’alerte sur le médicament Carbotoux et signale la présence de substance toxique et nocif dans le produit

L’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (Arp) a ordonné la mise en quarantaine des lots en stock et du rappel de tous les lots des spécialités Carbotoux Sirop adulte et enfant.

Le pharmacien responsable de Laborex a été saisi dans ce sens.

Selon un communiqué, « l’Arp a été alertée par l’Agence de contrôle des médicaments de la Gambie dans le cadre de ses activités de surveillance du marché, des analyses de laboratoire indiquant la présence de taux inacceptables de diethylène glycol (Deg), produit toxique et nocif, dans le produit Carbotoux (Carbocistéine) 250 mg/5 ml adulte lot n°21P1217. »



En guise de mesure conservatoire, la Directrice générale de l’Arp, Dr Oumy Kalsoum Ndiaye Ndao, demande, « en attendant les résultats des investigations entreprises, aux grossistes répartiteurs de procéder à la mise en quarantaine des lots en stock et au rappel de tous les lots des spécialités Carbotoux. » Ce, « dans un délai maximum de sept jours, à partir de la date de la signature de la présente », précise le document dont le ministère de la Santé et de l’Action sociale a reçu une copie.

