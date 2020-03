Santé: COVID-19 : Une procédure simple qui tue le virus

Dr Zhong Nanshan, un pneumologue chinois qui a découvert le coronavirus du SRAS en 2003, a suggéré des moyens simples de prévenir la pneumonie de Wuhan : « Il est recommandé de se rincer la gorge en se gargarisant avec de l’eau salée avant d’aller à l’hôpital ou dans d’autres lieux publics (et faire de même après son retour à la maison). La méthode est la suivante: a) une bouchée d’eau salée diluée dans un verre; b) lever la tête en arrière; laisser l’eau salée baigner la région de votre gorge c) ouvrez légèrement la bouche et gargarisez-vous avec de l’eau salée d) cracher l’eau salée après quelques secondes e) répéter le processus 3 à 5 fois. Parce que les virus ou les bactéries se cachent dans le pharynx par le passage nasal, l’eau salée diluée peut les tuer sur place, atteignant ainsi le but de prévenir l’infection ». Cette méthode est simple, efficace, facile à faire. Mais cela exige qu’elle soit constante.

