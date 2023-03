Sanoussi Diakité, candidat soutenu par le Mouvement AM-FIT pour la présidentielle de 2024, présente son programme politique axé sur le travail

Sanoussi Diakité est un leader politique qui se distingue par sa vision ambitieuse pour le développement du Sénégal. Dans une émission politique exclusive diffusée sur Thiesinfo, il a présenté ses ambitions pour l’élection présidentielle de 2024. Inventeur de la décortiqueuse de fonio, Sanoussi Diakité a une vision claire pour son pays, axée sur l’innovation, la culture et surtout le travail.

Candidat soutenu par le Mouvement AM-FIT, Sanoussi Diakité a les compétences nécessaires pour conduire le Sénégal vers un avenir meilleur. Le Mouvement, qui vise à soutenir les leaders politiques qui ont une vision claire pour le développement du pays, a choisi de mettre son poids derrière Sanoussi Diakité pour la présidentielle de 2024.

Sanoussi Diakité a présenté son programme politique en un mot : le travail. Il croit que le travail est la seule solution pour faire avancer le Sénégal, et son ambition est de mettre en place des politiques qui encouragent l’innovation, la culture et le développement économique. Dans cette interview, il explique en détail les motivations derrière sa candidature et les raisons pour lesquelles il croit que sa vision est la meilleure pour le pays.

Cette vidéo offre une excellente occasion de découvrir les ambitions de Sanoussi Diakité pour le Sénégal, ainsi que la vision et les objectifs du Mouvement AM-FIT. Il est clair que Sanoussi Diakité est un leader politique déterminé à faire avancer son pays et à le placer sur la voie du développement durable. Cette interview est un témoignage de son leadership et de son engagement en faveur de l’avenir du Sénégal.

