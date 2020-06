Sandiara : plus de 300 poteaux installés grâce au PUDC

Un grand pas dans la lutte contre l’insécurité

Selon le Maire de la commune Serigne Guèye Diop, « les 300 poteaux électriques installés grâce au PUDC dans tous les quartiers de Sandiara, constituent un grand pas dans la lutte contre l’insécurité. »

En effet, il s’agit là d’une approche intégrée dans la mesure où « l’éclairage contribue au renforcement de la sécurité, et élève le niveau de vie des populations. »

La vie économique est relancée et les populations sédentarisées

Donnant les détails, le Maire de la commune Serigne Guèye Diop, explique qu’avec le PUDC et l’électricité, on va avoir « de nouveaux chantiers ouverts, des moulins à mil qui tournent, des menuisiers métalliques qui travaillent, des femmes qui conservent leurs produits alimentaires ou vendent de la glace etc. »

La vie économique est ainsi relancée et les populations sédentarisées, grâce à la chaine de valeurs en même temps créée.

« Le citoyen reste, travaille, et consomme dans sa ville, un développement local donc intégré et viable, comme en atteste l’électrification qui va jusqu’à la périphérie, sur la route de Ndiaganiaw » d’après le Maire.