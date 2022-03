De nombreux dégâts matériels et des commerçants impuissants face au sinistre . C’est le triste décor retrouvé, hier, à la « salle des ventes » sise à Sandaga , au Centre – ville de Dakar, surprise par un violent incendie qui a noircit toute l’ avenue Lamine Guèye .

L’origine de l’incendie reste pour le moment inconnue . Même si on avance la thèse du court – circuit .

Les sapeurs – pompiers ont du mal à maitriser le feu qui avait commencé à prendre des proportions inquiétantes, d’après une source de emedia.

Qui renseigne que « les éléments des sapeurs – pompiers n’ont emmené qu’une seule voiture ». Et d’ajouter que « passants et riverains ont été obligés de participer aux opérations avec des seaux d’eau pour éteindre le feu, presque toute l’avenue Lamine Guèye est touchée et si le feu parvient à la traverser, avec le matériel qui est là -bas, ce sera la catastrophe » .