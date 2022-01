Sanctions de la Cedeao : Le cri du cœur de la chanteuse malienne, Oumou Sangare

Dans un post publié ce mardi, Oumou Sangaré a condamné les sanctions sévères imposées par la CEDEAO contre le Mali. Au nom des mamans maliennes, la célèbre chanteuse a invité la CEDEAO et tous les chefs d’Etat de la CEDEAO à reconsidérer sa décision. In extension , voici la lettre de la chanteuse Malienne.

Chers frères et sœurs de la CEDEAO et de l’UEMOA, moi Oumou Sangaré, je ne me mêle jamais de politique, ce n’est pas mon rôle mais aujourd’hui, nous sommes tous interpellés face aux décisions qui frappent gravement mon pays à savoir son blocage et son isolement total.

Cette situation m’amène à me prononcer publiquement en tant qu’Artiste et Ambassadrice de la FAO, mais aussi parce que j’ai toujours défendu les démunis. Les décisions prises contre le Mali et les maliens auront des conséquences terribles sur les populations, et surtout sur les plus vulnerables. La CEDEAO et L’UEMOA sont une même et grande famille. Une famille ne doit ni sanctionner, ni affamer ses membres mais les soutenir et les accompagner. Nous sommes au Mali, les populations souffrent et nous parlent. Donc, les conséquences des décisions prises par nos institutions sous régionales seront désastreuses.

Au nom des mamans maliennes, je condamne ces décisions et invite tous les Chefs d’Etat de la CEDEAO et de l’UEMOA de revenir sur ses sanctions. Que la paix revienne au Mali et dans l’Afrique entière. Je vous remercie