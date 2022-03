Les rideaux sont tombés samedi, sur la 5ème édition du Salon International du livre à Thiés. Et le président dudit Salon , Moustapha Ndéné Ndiaye a mis à profit la cérémonie de clôture, pour tirer un bilan satisfaisant. »Le Salon qui tourne autour du livre connaît un grand succès. Les éditeurs sont venus en masse , les écrivains, avec des interventions de haute facture » , a – t – il constaté.

Prenant la parole , le directeur du Fama édition a remercié les autorités locales, les professeurs de lettres et leurs élèves qui venaient d’un peu partout dans la ville , et sans oublier le ministère de la Culture. Pour sa part, Professeur Andrée Marie Diagne, marraine du Salon International du livre a apprécié la participation massive des lycéens et collégiens qui ont marqué l’animation durant les jours de cette rencontre d’échange sur le livre. »Le salon n’aurait pas été utile sans vous » , a – t – elle relevé .

Le représentant du ministre de la Culture a annoncé un partenariat ouvert entre les éditeurs, les écrivains et le ministère de tutelle. Selon lui , le ministre de la Culture, M. Abdoulaye Diop , a tenu à féliciter la marraine , les éditeurs et s’est réjoui de cette initiative , sous cet angle , dit – il « Nous sommes disponibles pour accompagner les initiatives comme celles – là. Elles permettent d’amplifier ce que l’Etat va faire » .