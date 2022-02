La 5 ème édition du Salon International du Livre de Thiés ( SILT ) se tiendra du 08 au 12 mars 2022 dans les Jardins de la Promenade des Thiessois dans la capitale du rail. Une rencontre d’échanges, une plateforme qui va regrouper tous les acteurs de la chaîne du livre et l’ensemble des établissements scolaires de la ville et du département de Thiés.

L’Universitaire sénégalaise Andrée Marie Diagne , écrivaine et grande militante des lettres africaines, sera la marraine de la 5 ème édition de ce grand rendez-vous des arts et des lettres qui va se tenir dans un mois dans la ville de Thiés avec un programme d’échanges et d’animations articulé sur quatre journées avec des activités de nuit , des panels , entre autres activités culturelles, qui se suivront jusque dans la soirée, note le comité d’organisation. Selon Mandiaye Camara, membre du comité scientifique, écrivain 《 Nous invitons toutes les catégories de personnes dans la société notamment les détenus qui lisent beaucoup dans les prisons …

Dans le programme nous comptons organiser un atelier d’écriture et de déclamation pour aider les potaches afin de leur permettre d’avoir goût au livre et à la lecture 》. Pour rendre un hommage mérité aux femmes de Thiés, Fama Diagne Sène, présidente du comité scientifique, écrivaine et Grand Prix du Chef de l’Etat pour les Lettres invite toutes les femmes de la région de Thiés à venir participer massivement au Salon International du Livre. A sa suite, Emmanuel Magou Faye , enseignant chercheur à la FASTEF a rappelé aux parents d’élèves l’importance du livre et de la lecture sur le chemin de la recherche du savoir . 《 Un enfant qui lit sera un adulte qui réfléchit.

Nous voulons surtout insister sur l’apport du livre parceque nous avons des identités multiples. Par le livre , l’école, les éditeurs, les enseignants cherchent à former des hommes et des femmes 》 , a – t – il laissé entendre. Ce salon est inscrit sous le signe d’échanges entre les écrivains, les exposants, les éditeurs et le public car il sera une rencontre du donné et du recevoir au tour du livre .