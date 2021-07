Saisie de 274 milliards de faux billets à Keur Massar : un record inquiétant

Après la drogue et les faux médicaments, le Sénégal fait face à un trafic inédit de faux billets de banque. Hier, les gendarmes ont réussi à mettre la main sur une bande de faussaires qui détenait deux malles contenant 419 millions d’euros et 32 millions de Fcfa.

Une saisie importante qui a été opérée par la gendarmerie, au terme d’une enquête menée par la Brigade de Keur Massar. Le montant est estimé à plus de 479.200.000 CFA réparti comme suit : 32 paquets de 200 billets de 100 Euros estimés à 419.200.000 Fcfa ; 17 paquets de 200 billets de 10.000 Fcfa estimés à 34.000.000 Fcfa ; 11 paquets de 200 billets noirs de 10.000 Fcfa estimés à 22.000.000 Fcfa ; 2.140.000 FCFA en vrais billets de banque, 03 billets d’un dollar et un flacon de mercure rouge.

cette saisie est le résultat de l’intensification des activités opérationnelles ordonnée par le Général de Division Moussa Fall, Haut commandant de la Gendarmerie, notamment en matière de lutte contre la criminalité organisée et la délinquance économique et financière en particulier. Cette mobilisation de toutes les unités territoriales et spécialisées contre la grande criminalité a permis à la brigade de Keur Massar d’identifier et de démanteler ce vaste réseau de trafic de faux billets .C’est ainsi qu’une perquisition a été effectuée le mardi 06 juillet 2021 au domicile du principal suspect mis en cause dans cette affaire qui réside à l’unité 6 des Parcelles Assainies.