Saisi de tonnes de faux médicaments:Le chinois , présumé cerveau passe aux aveux

On en sait plus sur la saisie des médicaments qui a défrayé la chronique ces temps ci. Les présumés trafiquants des médicaments saisis à la Patte d’Oie auraient devant les enquêteurs de la Sûreté Urbaine (SU).



Selon le quotidien L’Observateur repris par seneweb, les suspects auraient reconnu les faits avec force détails.



Le présumé cerveau, le Chinois Hai Dong Zhang qui contrôlait Dahaico Pharmaceutic, est revenu sur la création en 2018 de sa société à Dakar. Pis, la société qui ne disposant d’aucun agrément, il va solliciter les services d’un compatriote chinois, Wong Don Wang, qui fera office de bras droit et de personne écran pour couvrir ses arrières.



C’est ainsi qu’il l’a confié sa société au pharmacien Aliou Bâ qui s’est forgé une réputation au contact d’organismes internationaux évoluant dans le domaine médical.



D’après son récit, Bâ est chargé de l’écoulement des médicaments via des circuits parallèles.



Ainsi, a-t-il été proposé à son collègue Mansour Niang de mettre en place une fausse société écran de distribution nommée «Dipro Pharm Biomedic».



À chaque fois que la société concrétisait une commande, le “chef mafieux chinois” supervisait toujours les opérations, tout en étant en retrait.



Quant aux pharmaciens Aliou Bâ et Mansour Niang, le journal renseigne qu’ils étaient grassement payés