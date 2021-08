Saint-Louis : Tidiane Thiam écope de 2 ferme pour détournement de mineure

Le charretier, Tidiane Thiam, a été attrait à la barre du tribunal de Saint-Louis pour les chefs d’accusation de viol, détournement de mineure, d’enregistrement et de diffusion d’images à caractère pornographique enfantine, distribution d’images contraires aux bonnes mœurs. L’affaire remonte au mois d’Août 2020.

Le nommé Y. Diaw se présentait à la gendarmerie de Ndioum pour introduire une plainte contre Tidiane Thiam qui serait l’auteur du viol suivi de grossesse commis sur sa fille mineure.

Entendu, la victime H. Y. Diaw soutenait avoir rencontré le mis en cause au domicile de sa copine R. Tounkara. Elle a ajouté qu’ayant bu la boisson que Tidiane Thiam lui a servie, elle perdait connaissance. Elle sera ainsi violée par ce dernier qui l’avait, en outre, prise en photos alors qu’elle était toute nue.

Comme elle l’avait déclaré devant les enquêteurs, la victime a encore soutenu que Tidiane Thiam l’a menacée de diffuser les images sur les réseaux sociaux si elle ne venait pas répondre à son appel pour des relations sexuelles. C’est ainsi qu’elle a entretenu des relations sexuelles, à plusieurs reprises, avec lui et qui ont finalement abouti à une grossesse.

A la barre, l’accusé a reconnu avoir entretenu des relations intimes avec la victime, arguant que cette dernière est sa petite amie et qu’ils sont ensemble depuis plus de six mois. Toutefois, sur les questions des juges relatives à l’âge de la victime qui est mineure, Tidiane Thiam a répondu qu’il ne le savait pas.

Pour la prise et la diffusion de photos à caractère pornographique, il a nié en bloc, arguant que le numéro qui envoie les photos n’est pas le sien. Après délibéré, Tidiane Thiam est reconnu coupable de détournement de mineure et condamné à 2 ans de réclusion criminelle.