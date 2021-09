Saint-Louis: Qui étaient Alain et Clarisse Tavares, décédés dans un incendie à Saly

On en sait un peu plus sur l’identité du couple Tavares décédé, ce dimanche, à l’hôtel Palmeraie de Saly, à Mbour. Il s’agit d’Alain Pierre Tavares et son épouse Clarisse Sarr, tous les deux enseignants dans des écoles privées catholiques de Saint-Louis.

Monsieur Tavares était professeur d’histoire-Géographie et de Français au lycée privé catholique Didier Marie. Alors que son épouse donnait des cours à l’école Saint Joseph de Cluny de la vieille ville.

En effet, profitant des grandes vacances, le couple Tavares s’était rendu à Dakar pour rendre visite à certains de leurs proches, avec leur fils cadet, E. Tavares. Et, ils sont ensuite partis à Saly pendant ce week-end, ignorant certainement qu’ils avaient rendez-vous avec la mort.

M. Tavares est décrit à Saint-Louis comme un “professeur exemplaire, passionné et très professionnel”.

Ils laissent derrière eux 2 enfants, des proches et collègues éplorés.