SAINT-LOUIS – Plus de 100 jeunes périssent en mer, après l’explosion de leur pirogue

C’est la tristesse et le deuil au quartier Pikine de Saint-Louis. Les populations de ce quartier populeux de la capitale du Nord sont, en effet, dans le désarroi, après la tragédie survenue en mer ce week-end, au large de Saint-Louis. En effet, une pirogue qui transportait environs 200 jeunes, candidat à l’émigration, en partance pour l’Espagne, principalement des Saint-Louisiens issus de ce quartier de Pikine, a pris feu et explosé en plein océan. Le bilan est pour l’heure incertain. Car, personne ne connaît avec précision le nombre de passagers qu’il y avait à bord de la pirogue, même si les survivants avancent le chiffre de près de 200 hommes. En revanche, une vingtaine de morts ont été confirmés, puisque leurs corps ont été récupérés par la Marine nationale. Pour les rescapés, ils sont 51 et ont été secourus à la suite de cette explosion, survenue samedi, aux premières heures de la matinée.